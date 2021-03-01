Запаси газу в ПСГ за тиждень скоротилися до 18,3 мільярда кубів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 21 по 27 лютого скоротилися на 2,8% - до 18,3 мільярда кубометрів.

Читайте такожСША мають вжити санкцій проти "Північного потоку-2" вже у найближчі тижні-експертПро це свідчать дані Державної компанії "Оператор ГТС".

Станом на 27 лютого запаси газу в ПСГ були на 16% більше, ніж на аналогічну дату 2020 року (15,9 мільярда кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 59%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня 2020 року розпочала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).

Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 мільярда кубометрів.

28 жовтня 2020 року українські газові сховища перейшли в режим відбору природного газу.

Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 мільярдів кубометрів.

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Автор: Ігор Орел