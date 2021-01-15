Також глава Міненерго заявив про протидію всередині України тиску на "Газпром" щодо реалізації цих ініціатив.

Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив про необхідність тиску на російську компанію "Газпром" і керівництво Росії з метою зняття обмежень на експорт газу в Україну з Центральної Азії, а також для перенесення точок передачі газу європейським покупцям із Західного на східний кордон України.

Про це Вітренко повідомив у Facebook, зазначивши, що на сьогодні такі ініціативи блокуються керівництвом Росії, при цьому, у разі реалізації, це зможе збільшити попит на українську ГТС і дозволить знизити ціни на ресурс всередині країни.

Читайте такожУ МВФ занепокоєні можливим "ручним керуванням" цін на газ - Мінфін

"Для України це вигідно тому, що це створює додатковий попит на потужності української газотранспортної системи для транзиту газу до Європи, а також знижує ціну газу на українському оптовому ринку до рівня експортного паритету, що підвищує конкурентоспроможність української економіки та купівельну спроможність українських громадян тощо. Питання десятків мільярдів доларів для України", - написав Вітренко.

Також він заявив про протидію всередині України тиску на "Газпром" щодо реалізації цих ініціатив.

"Саме тому це невигідно РФ, і тому вона це блокує на політичному рівні. І ось зараз на допомогу політичному керівництву Росії приходять агенти в Україні. Раніше вони запускали хвилю про нібито мій зв'язок з олігархами, але цього їм тепер не вистачає", - зазначив глава Міненерго.

Він також пояснив, що розблокування експорту газу незалежними компаніями з Росії означає, що компанії, які є незалежними від "Газпрому", і видобувають газ в Росії, наприклад, Shell, зможуть експортувати газ з Росії через газотранспортну систему Росії, оператором якої є "Газпром".

"Що вони потім будуть робити з цим газом - їхня воля. Наприклад, вони можуть цей газ направити в Європу через Україну. Можуть продати іншим європейським компаніям, наприклад, провідним французьким або німецьким компаніям, у яких купує газ "Нафтогаз" та інші українські компанії. До речі, "Нафтогаз" купував газ і у Shell", - зазначив він.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.

14 січня 2021 року "Нафтогаз" відповів на пропозицію Кабміну ввести фіксовану ціну на газ для населення.

14 січня 2021 року Кабінет Міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом з питання ціни на природний газ в Україні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел