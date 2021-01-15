Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив про необхідність тиску на російську компанію "Газпром" і керівництво Росії з метою зняття обмежень на експорт газу в Україну з Центральної Азії, а також для перенесення точок передачі газу європейським покупцям із Західного на східний кордон України.
Про це Вітренко повідомив у Facebook, зазначивши, що на сьогодні такі ініціативи блокуються керівництвом Росії, при цьому, у разі реалізації, це зможе збільшити попит на українську ГТС і дозволить знизити ціни на ресурс всередині країни.
Читайте такожУ МВФ занепокоєні можливим "ручним керуванням" цін на газ - Мінфін
"Для України це вигідно тому, що це створює додатковий попит на потужності української газотранспортної системи для транзиту газу до Європи, а також знижує ціну газу на українському оптовому ринку до рівня експортного паритету, що підвищує конкурентоспроможність української економіки та купівельну спроможність українських громадян тощо. Питання десятків мільярдів доларів для України", - написав Вітренко.
Також він заявив про протидію всередині України тиску на "Газпром" щодо реалізації цих ініціатив.
"Саме тому це невигідно РФ, і тому вона це блокує на політичному рівні. І ось зараз на допомогу політичному керівництву Росії приходять агенти в Україні. Раніше вони запускали хвилю про нібито мій зв'язок з олігархами, але цього їм тепер не вистачає", - зазначив глава Міненерго.
Він також пояснив, що розблокування експорту газу незалежними компаніями з Росії означає, що компанії, які є незалежними від "Газпрому", і видобувають газ в Росії, наприклад, Shell, зможуть експортувати газ з Росії через газотранспортну систему Росії, оператором якої є "Газпром".
"Що вони потім будуть робити з цим газом - їхня воля. Наприклад, вони можуть цей газ направити в Європу через Україну. Можуть продати іншим європейським компаніям, наприклад, провідним французьким або німецьким компаніям, у яких купує газ "Нафтогаз" та інші українські компанії. До речі, "Нафтогаз" купував газ і у Shell", - зазначив він.
Що цьому передувало
- З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.
- 13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.
- 13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.
- 14 січня 2021 року "Нафтогаз" відповів на пропозицію Кабміну ввести фіксовану ціну на газ для населення.
- 14 січня 2021 року Кабінет Міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом з питання ціни на природний газ в Україні.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram