Біля індійського узбережжя російські танкери почали збиватися в зграї, але розвантажитися не можуть.

Індія припинила приймати танкери з російською нафтою після того, як США розпочали кампанію переслідування "тіньового флоту Путіна". Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що за останні чотири тижні Індія мала отримати близько 5 мільйонів барелів російської сирої нафти сорту Sokol, але усі танкери, що її везли, зараз стоять в нейтральних водах біля індійського узбережжя — деякі вже більше місяця.

"Незрозуміло, що затримує судна, але частково причиною можуть бути санкції США щодо танкерів, які перевозять російську нафту, що порушує ліміт цін, встановлений країнами Великої сімки", – пише Bloomberg.

Відео дня

Зазначається, що у середині жовтня Міністерство фінансів США почало запроваджувати санкції проти суден, пов’язаних з торгівлею російською нафтою. Шість із восьми суден, що потрапили під санкції за цей час, належать російській державній танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот". І один з цих танкерів – NS Century – якраз мав доставити нафту до індійського порту Вадінар, але тепер стоїть в океані на південь від Шрі-Ланки вже понад місяць.

Загалом шість танкерів з російською нафтою вже певний час стоять біля індійського узбережжя з незрозумілої причини.

Примітно, що Росія продовжує відправляти в бік Індії нові танкери попри очевидну проблему. Відомо, що 19 грудня ще один танкер "Совкомфлоту" завершив завантаження на Далекому Сході і зараз прямує до Вадінара, куди він повинен прибути 5 січня.

Нафтові санкції проти Росії – останні новини

Як писав УНІАН, "Велика сімка" під керівництвом США оголосила про зміни у своєму режимі обмеження ціни на російську нафту. Нові правила мають ускладнити росіянам спроби обійти цінову межу, що зокрема додатково підвищить витрати для будь-яких російських експортерів.

Крім того, минулого тижня ЄС остаточно затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. Серед іншого в ньому містилися додаткові механізми, які мають стати на заваді російським спробам обійти раніше запроваджені обмеження, зокрема і щодо стелі ціни на нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: