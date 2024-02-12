Середня вартість бензину А-95 по країні зросла на 13 копійок.

З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 по країні зросла на 13 коп., до 50,85 грн, пише enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Бензин А-95 найбільше здорожчав у мережах VostokGaz та "Фактор" – на 1 гривню, до 48,49 та 48,50 грн за літр відповідно. Дизельне пальне найбільше подорожчало в мережі "Укрнафта" – на 1 гривню, до 49,90 грн за літр.

На 50 копійок зросла вартість пального в мережах Chipo та VST: ціна на бензин марки А-95 зросла до 50,02 та 50,40 грн за літр, дизпальне – до 49,85 та 49,70 грн за літр відповідно.

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Мережа АЗС Shell збільшила ціни на всі види пального у межах 50-60 копійок. Бензин марки А-95 відтепер коштує 53,85 грн за літр, преміальний А-95+ – 57,49 грн за літр, а дизельне пальне – 53,99 грн за літр.

У мережі "Авіас" бензин А-95 здорожчав на 44 копійки, до 48,51 грн за літр. Дизельне пальне здорожчало на 81 копійку, до 48,77 грн за літр.

"БРСМ-Нафта" збільшила вартість літра бензину марки А-95 на 7 копійок, до 48,13 гривні, а дизельного пального – на 29 копійок, до 47,78 гривні за літр.

Залишається значною різниця між цінами в вищому і нижчому діапазонах. Різниця в ціні на бензин А-95 складає 7,17 гривні, дизпального – 7,13 гривні.

Ситуація з цінами на пальне

Зростанню цін на пальне сприяла висхідна динаміка цін на пальне у дрібному гурті. За даними аналітиків, боротьба за клієнта на тлі низького попиту все одно продовжує утримувати роздрібні ціни на пальне від підвищення у частини операторів.

Раніше УНІАН писав, що протягом тижня, з 5 по 9 лютого середня вартість скрапленого газу в роздрібних мережах зменшилася на 52 копійки, до 26,78 грн за літр.

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