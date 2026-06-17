Ціна дизелю пішла вниз: скільки сьогодні коштує пальне на АЗС

Вартість дизелю продовжує знижуватися доволі швидко, тоді як бензин та автогаз дешевшають повільніше.

Середня ціна дизельного палива в Україні за добу впала на 91 копійку і опустилася нижче 81 грн за літр. Бензин А-95 та автогаз також подешевшали, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що станом на 17 червня середня вартість дизелю становить 80,88 грн за літр, що на 91 копійку менше, ніж днем раніше.

Середня ціна бензину А-95 знизилася на 15 копійок і дорівнює 74,92 грн за літр. Преміальний бензин А-95 подешевшав на 22 копійки і коштує в середньому 78,88 грн за літр. При цьому бензин А-92 втратив у ціні лише 4 копійки і становить 68,80 грн за літр.

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Автомобільний газ також подешевшав. За останню добу його середня вартість знизилася на 50 копійок і становить 43,93 грн за літр.

Ціни на бензин

Зазначається, що найдешевше 95-й бензин 17 червня продають у мережі Brent Oil - 69,85 гривні за літр, а найдорожче у мережі Grand Petrol - за 78,99 грн/л. При цьому у "зелених" мережах ОККО та WOG середня ціна становить 78,90 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 73,90 грн/л;

"Укрнафта" – 73,90 грн/л;

SOCAR – 77,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 71,65 грн/л.

Ціни на дизель

Найдешевше дизель заправляють у мережі "Фактор", де середній цінник на пальне - 75,00 грн/л, а найдорожче у мережі Motto - 89,38 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 79,03 грн/л;

"Укрнафта" – 79,90 грн/л;

SOCAR – 84,76 грн/л;

KLO – 80,30 грн/л;

OKKO – 83,90 грн/л;

WOG – 83,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 76,59 грн/л.

Ціни на автогаз

Найнижчі ціни на газ сьогодні пропонують у мережі "Кворум" - 41,68 грн/л, а найвищі у мережі Motto - 52,98 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 43,72 грн/л;

"Укрнафта" – 42,90 грн/л;

SOCAR – 45,61 грн/л;

KLO – 43,30 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 42,13 грн/л;

ОKKO – 44,90 грн/л;

WOG – 44,90 грн/л.

Ситуація на українських АЗС - останні новини

Як писав УНІАН, засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін заявив, що на тлі падіння світових котирувань нафти та очікувань щодо відкриття Ормузької протоки ціни на дизельне пальне в Україні можуть знизитися приблизно на 6 гривень за літр, а на бензин на 4 гривні.

Раніше повідомлялося, що з липня водіям варто уважніше ставитися до якості бензину та не гнатися за надто низькими цінами, оскільки Україна переходить на новий стандарт маркування пального.

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