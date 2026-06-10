Ціни на дизель в Україні обвалилися: де можна заправитися найдешевше

Падіння цін на внутрішньому ринку зумовлене охолодженням світових котирувань.

В Україні триває зниження цін на дизельне пальне. Лише за останню добу – з 9 до 10 червня – середня вартість ДП зменшилася на 95 коп./л - до 83,47 грн/л. У місячному вимірі падіння сягнуло 4 грн/л, повідомляє профільний портал enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії "А-95".

Порівняно з 10 травня середня вартість дизельного пального в Україні зменшилася на 4,35 грн за літр. Найвідчутніше зниження цін на дизельне пальне зафіксували у дискаунт-сегменті, де вартість палива вже опустилася нижче позначки 80 грн/л.

Зокрема, мережі Green Wave і RLS знизили ціни на 7 грн/л – до 79,90 грн/л, аналогічне скорочення відбулося у "Кворум", де літр коштує 79,98 грн. У мережі "Авантаж 7" дизель подешевшав на 6,9 грн/л – до 78,95 грн/л.

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Суттєве зниження продемонстрували "Нефтек", "Рур груп", "Автотранс" і ZOG – мінус 5 грн/л. У мережах U.GO та Market ціни скоротилися на 4 грн/л.

Мережі ОККО і WOG за цей період знизили вартість пального на 3 грн/л – до 86,90 грн/л. UKRNAFTA скоротила ціну на 4 грн/л - до 82,90 грн/л, тоді як UPG зменшила її на 6 грн/л – до 80,90 грн/л.

У середньому ціновому сегменті мережа KLO знизила ціни на 5,5 грн/л (до 82,90 грн/л), AMIC – на 3,79 грн/л (до 83,31 грн/л), BVS – на 6 грн/л (до 83,90 грн/л), VST – на 3,17 грн/л (до 83,57 грн/л), а SUNOIL – на 5,05 грн/л (до 82,95 грн/л).

Як змінюються ціни сьогодні

Якщо казати про поточну динаміку, то найбільше сьогодні ціни на дизельне пальне переглянули UKRNAFTA, KLO, U.GO та Green Wave – вони знизили їх на 2 грн/л. ОККО та WOG зменшили вартість на 1 грн/л, VST – на 1,42 грн/л, SUNOIL – на 1,35 грн/л.

Від початку червня середня ціна на дизельне пальне знизилася вже на 2,07 грн/л. Найсуттєвіше за цей період дизпаливо подешевшало в мережах Green Wave (-6 грн/л), KLO (-3,5 грн/л), UKRNAFTA, U.GO та "Нефтек" (-3 грн/л), а також UPG (-3,05 грн/л). Водночас у преміальних мережах ОККО та WOG ціни зменшилися на 2 грн/л.

За прогнозами фахівців, найближчим часом тенденція до здешевлення пального збережеться, передусім у середньому та преміальному цінових сегментах. Основним чинником такого руху залишається зниження цін на світовому ринку, де протягом травня котирування знизилися на 15%.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Нещодавно засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомив, що ближче до початку осені не виключається новий етап зростання цін на пальне – вартість дизеля може досягти 90–95 грн за літр. За його словами, дефіцит енергоносіїв, спричинений війною проти Ірану, може посилитися через додаткові фактори.

Нагадаємо, останнім часом ціни на "чорне золото" продовжили зростати на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, відсутності прогресу в переговорах між США та Іраном, а також попереджень щодо критично низького рівня світових запасів сировини.

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