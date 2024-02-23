Газові сховища ЄС станом на 21 лютого були заповнені на понад 64%.

Європейська ціна на газ впала до мінімуму за три роки - найнижчого рівня з моменту початку енергетичної кризи 2021 року, коли Росія почала згортати поставки до Європи.

"Ціна на європейський газ впала до рівня, який востаннє спостерігався до того, як Росія почала згортати постачання у 2021 році, вселяючи надію, що енергетична криза, яка охопила регіон протягом останніх трьох років, може закінчитися", - йдеться у матеріалі Financial Тimes.

Зазначається, що інтенсивний імпорт скрапленого природного газу, тепла погода та скорочення попиту внаслідок високих цін останніх років допомогли зберегти газ, що зберігається в підземних сховищах ЄС, на історично високому рівні протягом цієї зими. Це і спричинило тиск на ціни.

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Ціна Title Transfer Facility, європейського еталонного показника, у п’ятницю впала до 22,53 євро за мегават-годину, що є найнижчим показником із травня 2021 року.

Повідомляється, що енергетична криза в Європі почалася в 2021 році, коли регіон вийшов із тривалої холодної зими з низьким рівнем зберігання природного газу. Занепокоєння щодо обмежених поставок посилилося, коли Росія почала надсилати менше газу до Європи, а трейдери тоді припускали, що це була тактика тиску на європейські уряди, включаючи Німеччину, щоб вони схвалили запуск вкрай суперечливого газопроводу "Північний потік-2".

Європейські ціни на газ досягли свого піку влітку 2022 року, коли злетіли до понад 300 євро/МВт-год, оскільки Росія ще більше скоротила свої поставки в регіон після вторгнення в Україну. Відтоді узгоджені зусилля країн ЄС щодо стримування попиту, а також потужний імпорт СПГ із таких країн, як США, і послідовні теплі зими допомогли полегшити газову кризу в Європі.

Згідно з даними Європейської комісії, російський газ, який постачався по трубах, становив 40% поставок ЄС до вторгнення, впав до 8%. А за даними галузевого органу Gas Infrastructure Europe, станом на середу газові сховища ЄС були заповнені на понад 64%, що є рекордним показником для цього періоду року.

Ситуація з газом у Європі

У січні повідомлялося, що ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з серпня. Еталонна ціна на газ TTF досягла п'ятимісячного мінімуму в Амстердамі на початку січня, оскільки інвестори були все більше впевнені в тому, що газові запаси ЄС дозволять їм протриматися до більш теплої погоди.

Восени 2023 року Європа встановила рекорд із заповнення газових сховищ - станом на 16 жовтня європейські підземні сховища газу були заповнені на 97,9%, і це стало рекордним значенням за всю історію спостережень.

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