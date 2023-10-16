У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада. Сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалося 100,9 млрд куб м газу. Зараз сховища заповнені на 97,9%.

Станом на 16 жовтня 2023 року європейські підземні сховища газу (ПСГ) заповнені на 97,9%.

Як повідомляє ExPro з посиланням на дані асоціаціі Gas Infrastructure Europe, це є рекордним значенням за всю історію спостережень. На сьогодні в європейських ПСГ зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, тоді як максимальні потужності сховищ становлять близько 107,4 млрд куб.

Протягом вересня в сховища було закачано всього 3,2 млрд куб м газу, що на 62% менше, ніж минулого року за цей період. Це сталося у зв'язку з тривалими технічними обслуговуваннями в Норвегії через які значні обсяги газу для експорту в Європу були недоступні. У жовтні поставки газу з Норвегії поновилися і за перші 14 днів в сховища було закачано понад 2,1 млрд куб м.

Відео дня

У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада. Сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалося 100,9 млрд куб м газу.

Підготовка до зими

У квітні 2023 року вперші за 10 років запаси газу в сховищах ЄС досягли рекордного рівня. До початку квітня сховища блоку були заповнені на рівні 55,7%, що було найвищим рівнем щонайменше з 2011 року.

У червні 2023 року повідомлялося про те, що Європі можуть знадобитися українські газові сховища.

У серпні 2023 року повідомлялося, що Україна стає "павербанком" Європи, так як іноземці забивають українські сховища газом.

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