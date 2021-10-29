Ціна газу в Європі за місяць знизилась на 58% - до 800 долл. за тис. куб. м.

Спотові ціни на газ в Європі продовжили падіння, опустившись за тиждень на третину - до 67 євро за МВт-год.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

При переведенні на вимір у кубометрах, ціна ф'ючерса на грудень за індексом голландського TTF наблизилась до позначки 800 дол. за тисячу кубометрів.

Таким чином, після рекордного зростання цін на газ на початку жовтня майже до 1950 доларів за тисячу кубометрів, ціна знизилась на 58%.

Читайте такожТарифи на електроенергію можуть зростати на 25% щорічно - НБУНа ринку відбувається зниження цін на фоні заяв керівництва РФ про плани "Газпрому" збільшити закачування газу в європейські сховища, які до цього обмежував.

Водночас, згідно з даними Української енергетичної біржі, за результатами торгів 29 жовтня компанії "Нафтогаз Трейдинг" вдалося купити газ за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубів.

Таким чином, відносно минулого тижня ціна на газ в Україні знизилася на чверть.

Ціни на газ: що було до цього

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

На Українській енергетичній біржі середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів у нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

В середині жовтня ціни на газ у Європі почали трохи знижуватись.

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Автор: Ганна Бредіхіна