Ціна блакитного палива опустилася до 1050 доларів за тис. куб. м.

Спотові ціни на газ у Європі почали падати після рекордного зростання і сьогодні вранці досягли 92 євро за мегават-годину.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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При перерахунку на вимірювання в кубометрах, ціна ф'ючерсу на грудень за індексом голландського TTF наблизилася до позначки 1050 дол. за тисячу кубометрів.

Таким чином, після рекордного зростання цін на газ на початку жовтня майже до 1950 доларів за тисячу кубометрів, ціна знизилася.

Згідно з даними біржі, ще в середині жовтня 2020 року газ коштував 15 євро за мегават-годину, або приблизно 200 доларів за тис. куб. м.

Серед основних причин зниження ціни - температура повітря вище очікуваної на момент поступового входження в опалювальний сезон.

Ціна на газ:

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ.

Так, Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Автор: Ганна Бредіхіна