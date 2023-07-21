Ф'ючерси на Brent зросли на 68 центів до 80,32 долара за барель.

На азіатських торгах у п'ятницю, 21 липня, ціни на нафту марки Brent виросли на тлі падіння запасів в США і скорочення поставок з боку ключових виробників.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на Brent зросли на 68 центів до 80,32 долара за барель до 06:00 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 65 центів до 76,30 долара за барель.

"Brent мав намір закритися на 0,6% за тиждень, тоді як WTI мав піднятися на 1,2%, що означало б четвертий тиждень поспіль зростання обох контрольних показників", - пише агентство.

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Як йдеться в матеріалі, ціни на нафту підвищилися в результаті позитивного коментаря щодо стимулювання Китаю і обліку впливу зміцнення індексу долара США.

Ціни на нафту

12 липня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів до 79,46 дол за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 6 центів до 74,88 дол за барель.

14 липня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent додали 5 центів, або 0,1%, піднявшись до 81,41 долара за барель до 02:42 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 9 центів, або на 0,1%, до 76,98 долара.

18 липня, ціни на нафту Brent на азіатських торгах виросли на 10 центів до 78,60 доларів за барель. Ціни на нафту West Texas Intermediate в США виросли на 14 центів до 74,29 доларів за барель.

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