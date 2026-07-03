Один маршрут до надзвичайної ситуації: що залишилося від військового постачання РФ у Крим

Через знищення поромів, пошкодження залізничних шляхів та вогневий контроль над материковими трасами, єдиною відносно стабільною артерією постачання для РФ залишається Керченський міст, який, проте, має серйозні експлуатаційні обмеження.

Повна логістична ізоляція окупованого Росією Криму наразі не завершена, проте Сили оборони України суттєво ускладнили перевезення на півострів. Як повідомили у Представництві президента України в АР Крим, ЗСУ здійснюють послідовний та контрольований тиск на систему забезпечення російського угруповання, уражаючи військову логістику, енергетику та паливну інфраструктуру, пише видання Liga.net.

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим зазначили, що говорити про абсолютну ізоляцію півострова наразі зарано, проте транспортне сполучення для російських сил максимально ускладнене. Збройні Сили України реалізують стратегію прогресуючої ескалації тиску на ключові вузли забезпечення окупаційного контингенту.

Головними цілями для ураження є паливно-енергетична інфраструктура та об'єкти військової логістики. Внаслідок останніх точкових ударів окупаційна влада була змушена запровадити на півострові режим надзвичайної ситуації. У регіоні фіксуються жорсткіші перевірки на автошляхах, дефіцит та черги на заправних станціях, поява нелегальних перекупників пального, а також регулярні вимкнення електроенергії та збої в роботі громадського транспорту.

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Блокування альтернативних логістичних маршрутів

Послідовні дії української армії призвели до перекриття або суттєвого обмеження більшості шляхів постачання, які Росія використовувала для зв'язку з Кримом та іншими окупованими територіями:

Материкові автошляхи: Сухопутна траса Ростов-на-Дону – Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь перебуває під постійним вогневим контролем Збройних Сил України. Морська логістика: Потенціал морських перевезень значно знизився після успішного ураження трьох автомобільних поромів у порту "Кавказ". Окрім цього, Чорноморський флот РФ втратив суттєву кількість кораблів. Залізничне сполучення: Транспортування вантажів залізницею з материкової частини України ускладнене через пошкодження мостових переходів через Північнокримський канал.

Обмеження експлуатації Керченського мосту

За даними відомства, Керченський міст залишається єдиним логістичним каналом, який Російська Федерація може використовувати у відносно стабільному режимі. Проте його пропускна спроможність має суттєві обмеження технічного характеру.

Конструкція мосту зазнала значних пошкоджень внаслідок успішних атак у 2022, 2023 та 2025 роках. Через високі ризики руйнування пошкоджених прольотів, російські залізничні служби історично не пропускають через міст потяги з паливними цистернами, що створює критичні перешкоди для стабільного забезпечення військового угруповання та цивільного сектору півострова нафтопродуктами.

Ситуація з нафтопродуктами у РФ

Напередодні Російська Федерація розпочала морський імпорт бензину з Індії з метою мінімізації дефіциту пального, що виник внаслідок українських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури РФ.

Прямим підтвердженням цієї ситуації є заява Кремля від 30 червня про ведення переговорів та підтримання контактів із іноземними державами щодо закупівель пального за вигідними цінами. За даними одного із джерел агенції, обсяг уже відправленого з Індії до РФ бензину становить щонайменше 60 тисяч тонн. Інший інсайдер уточнив, що в напрямку Росії вийшли два танкери, вантажомісткість кожного з яких складає від 30 до 40 тисяч тонн.

Російська влада намагається забезпечити максимальні обсяги постачання пального до Москви, фактично ігноруючи потреби інших міст країни. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" заявив військовий експерт Іван Ступак, коментуючи поточну паливну кризу в РФ.

Він зазначив, що під час аналогічних проблем із пальним в Україні у 2022 році не спостерігалося таких масштабних конфліктів та спроб зливати бензин із чужих автомобілів, як це зараз відбувається в Росії. За словами експерта, ситуація викликає паніку серед російського населення, що підтверджується великою кількістю емоційних відео в соцмережах зі скаргами на дефіцит.

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