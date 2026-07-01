Через паливну кризу Росія почала купувати бензин в Індії, – Reuters

За даними джерел, щонайменше 60 тисяч тонн бензину було відправлено з Індії до РФ.

Росія розпочала імпорт бензину морем з Індії. Москва намагається пом'якшити дефіцит пального, спричинений українськими ударами по її енергетичній інфраструктурі, пише Reuters з посиланням на кілька джерел в галузі.

Опосередковано це підтверджує сама Росія. У Кремлі 30 червня заявили, що РФ підтримує контакти з іншими країнами та веде переговори щодо імпорту пального за прийнятними цінами.

Джерело в галузі повідомило Reuters, що з Індії до Росії вже відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Інше джерело зазначило, що було відправлено два танкери, кожен із партією обсягом від 30 до 40 тисяч тонн.

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Третє джерело повідомило, що загалом РФ планує щомісяця імпортувати 400 тис. тонн бензину з різних країн, зокрема з Білорусі, яка вже постачає паливо до Росії. Мінськ майже втричі збільшив постачання бензину залізницею до Росії – до понад 70 тис. тонн у першій половині червня порівняно з першою половиною травня.

Зазначимо, що у літній період, коли попит на пальне найвищий, споживання бензину в РФ становить щонайменше 110 тис. тонн на добу.

Нразі незрозуміло, який саме індійський нафтопереробник постачатиме бензин до Росії.

28 червня Володимир Путін під час зустрічі з урядовцями та іншими посадовцями визнав, що удари українських БпЛА по нафтопереробних заводах спричинили дефіцит пального в окремих регіонах.

Минулого тижня парламент Росії ухвалив зміни до податкового кодексу, спрямовані на подолання дефіциту пального, а також запровадив субсидії на імпорт пального, прив’язані до вартості та цін індійських постачань.

За даними аналітичних компаній LSEG і Kpler, імпорт сирої нафти з Росії до Індії у червні різко зріс, оскільки нафтопереробники активно закуповували російську нафту, щоб компенсувати вплив закриття Ормузької протоки. У червні російська нафта становила понад половину загального імпорту Індії, тоді як у травні цей показник становив 36,5%. Згідно з попередніми даними, Індія, яка є третім за величиною імпортером нафти у світі, отримувала в червні приблизно 2,70 млн барелів російської нафти на добу.

Паливна криза в Росії - останні новини

Станом на кінець червня дефіцит пального охопив 78 із 85 регіонів Росії. У низці регіонів, переважно в центральній та південній частинах країни, запроваджені офіційні обмеження на продаж пального.

За словами аналітиків, нинішня паливна криза в Росії стала наймасштабнішою щонайменше з початку повномасштабного вторгнення в Україну. По всій країні, зокрема в Сибіру та на Далекому Сході, на автозаправках утворюються багатогодинні черги. Подекуди водії змушені чекати в них протягом ночі або навіть штовхати автомобілі з порожніми баками в бік АЗС.

Деякі АЗС в Росії перестали продавати бензин зовсім. Раніше подібна ситуація була зафіксована в окупованому Криму.

Інформація про паливну кризу активно поширюється у мережі. З’являється дедалі більше відео, на яких мешканці РФ скаржаться на дефіцит бензину та багатогодинні черги на автозаправках, що подекуди сягають восьми годин. Деякі росіяни називають ситуацію "критичною", що контрастує з офіційними заявами Кремля .

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