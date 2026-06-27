Ні палива, ні світла, ні туристів: Україна перетворює Крим на тягар для Путіна, – Bloomberg

Україна розвінчує головний міф Путіна про стабільність.

Війна кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України обертається проти Росії в Криму – на тлі ескалації ударів по півострову, анексованому ним у 2014 році. Українські удари дронами та ракетами порушують російську логістику та лінії постачання до Криму, занурюючи регіон у кризу: влада вдається до надзвичайних заходів.

Відключення електроенергії залишають тисячі мешканців без водопроводу, а багато росіян скаржаться, що не можуть навіть виїхати через заборону на продаж пального на заправних станціях. Навіть Севастополь не застрахований від труднощів після ударів по енергосистемі цього тижня, через які вийшли з ладу насосні станції водопостачання, пише Bloomberg. Місцева комунальна компанія направила мобільні цистерни для забезпечення мешканців.

Погіршення становища росіян у Криму підкреслює нещодавнє зміцнення позицій України у війні.

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"Криза з паливом, військовою логістикою та управлінням у Криму поглиблюється практично щодня, – написав президент України Володимир Зеленський. – Російська окупаційна адміністрація цілком чітко й недвозначно визнає свою нездатність вирішити проблеми, спричинені нашими середньостроковими санкціями".

Поки російські сили зазнають величезних втрат на полі бою, Україна проводить дедалі ефективнішу кампанію ударів дронами та ракетами по території Росії – пошкоджуючи нафтопереробні заводи та іншу ключову інфраструктуру, зокрема в Москві. Це призводить до дедалі більших перебоїв із паливом і посилює економічний тиск, пов’язаний із фінансуванням війни, яка триває вже п’ятий рік без жодних ознак завершення, пишуть ЗМІ.

"Захоплення Криму зміцнило підтримку Путіна", – заявила Елла Панеях, наукова співробітниця лондонського аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre. За її словами, удари по Криму завдають шкоди двом ключовим елементам внутрішнього наративу Кремля: "Крим наш" і "Путін – це стабільність".

Досі Путін майже нічого не говорив про труднощі Криму та хвилі ударів по території Росії. Нещодавно він провів засідання Ради безпеки Росії для обговорення "внутрішньої безпеки та стабільності".

Військові об’єкти – не єдині цілі

Окрім ударів по військових об’єктах у самому Криму, українські сили атакували низку мостів на маршрутах, якими Росія користується з окупованого півдня України, прагнучи перерізати логістичні ланцюги постачання півострова. Останні атаки також спрямовані проти поромів і складів поблизу Керченського мосту, а також поїздів і вантажівок, щоб порушити постачання з Росії.

У результаті міст дедалі більше залишається єдиним життєво важливим сполученням між Кримом і Росією. Судячи з усього, поки що Україна не намагається вивести його з ладу – що породжує припущення про те, що вона хоче створити на півострові настільки важкі умови, щоб росіяни скористалися можливістю виїхати саме через нього, йдеться в матеріалі.

"У Росії практично немає ефективних способів протидіяти українським діям щодо ізоляції Криму, – зазначив Руслан Пухов, московський експерт з питань оборони. – Україна суттєво послабила систему ППО Збройних сил Росії в Криму, після чого почала систематичні удари по вразливих точках – логістиці, паливу, енергетиці".

За останні шість місяців кількість ударів українських дронів середнього радіусу дії по російській логістиці, складах постачання, командних пунктах і техніці зросла майже вдесятеро. "Це дозволило розгорнути кампанію з ізоляції Криму та зміцнило перевагу України на полі бою", – заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

Зеленський же повідомив, що затвердив 40-денну "операцію впливу" проти Росії, "спрямовану на примушення її до припинення війни".

Кількість проблем у Криму зростає

Призначений Кремлем "керівник Криму" Сергій Аксьонов розпорядився закрити всі дитячі літні табори на півострові. За його даними, минулого року в стаціонарних таборах у Криму відпочили понад 78 000 дітей з усієї Росії, ще близько 36 000 брали участь у таборах денного перебування.

Дефіцит палива "залишається гострим", а збитки, завдані енергетичній інфраструктурі, означають, що "на всій території Криму будуть проводитися тимчасові відключення електроенергії". "Продовольча безпека в республіці забезпечена в повному обсязі, необхідні ліки є", – заявив нещодавно Аксьонов.

Місцева влада також призупинила всі спортивні заходи в Криму до вересня. Незабаром Аксьонов оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Криму та Севастополі.

Обмеження на паливо

Оскільки пальне для двох мільйонів мешканців півострова офіційно нормовано й відпускається лише життєво важливим державним службам, виник чорний ринок: неліцензовані продавці пропонують бензин через месенджери за ціною близько 150 рублів за літр – майже вдвічі дорожче за середню роздрібну ціну в Росії, пишуть ЗМІ.

У спробі підтримати туризм влада дозволила туристам провозити через Керченський міст до 200 літрів палива в каністрах. Однак дефіцит, що охопив Росію, змушує водіїв стояти у величезних чергах на заправках перед в’їздом до Криму, намагаючись заправитися доверху.

Скорочується й громадський транспорт. У четвер чиновники оголосили про різке скорочення кількості щоденних поїздів між Росією та Кримом – маршрути тепер закінчуються одразу за мостом через Керченську протоку, а низку сезонних рейсів скасовано.

Усе це завдає удару по економіці Криму в розпал туристичного сезону: росіяни, які попри війну були готові відпочивати на курортах півострова, стикаються з логістичними перешкодами. За даними Аксьонова, за три літні місяці минулого року Крим відвідали понад 3,77 мільйона осіб, з яких понад 60% приїхали на автомобілі через Керченський міст.

Рейтинг Путіна – вибори у вересні

На тлі підготовки Кремля до виборів до Держдуми у вересні український натиск на Крим і зростаюче невдоволення росіян війною ризикують підірвати центральну тезу суспільного договору Путіна з електоратом: стабільність в обмін на політичну підтримку.

Проте аналітики застерігають, що це не обов’язково призведе до політичного відкоту і може навіть зміцнити суспільну підтримку Путіна.

"Загальний фон зараз більш тривожний, – заявив Денис Волков, директор незалежного "Левада-центру" в Москві. – Але поки що це призвело до більшої озлобленості та зростання підтримки більш рішучих, агресивних ударів по Україні".

Проте довіра до Путіна впала до найнижчого рівня за понад рік, згідно з опитуванням Фонду громадської думки, проведеним 19–21 червня. Він зберігає широку підтримку населення – 69% респондентів заявили, що довіряють йому, – проте частка тих, хто йому не довіряє, зросла до 18%, досягнувши найвищого рівня щонайменше за рік, йдеться в матеріалі.

Мало хто в Криму готовий критикувати Путіна за те, що війна прийшла до них додому, навіть визнаючи наростаючі труднощі та невдоволення місцевими чиновниками.

Інші новини про українські атаки

Раніше УНІАН повідомляв, що удари по логістиці РФ змінять ситуацію на фронті. Зокрема, відбудеться скорочення кількості штурмових дій РФ на лінії бойового зіткнення, вважає військовий оглядач Денис Попович.

Крім того, ми також розповідали, що в Fire Point анонсували перший політ української балістики. "Ми не гнаємося за складними інженерними рішеннями, які забезпечуватимуть максимальну ефективність з точки зору співвідношення маси та ціни. Ні, ми прагнемо лише одного – масового виробництва", – пояснив співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман.

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