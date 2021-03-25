Дмитро Шварц

Підходить до завершення опалювальний сезон 2020-2021 років, який запам'ятається спробою влади заморозити введення ринкових цін на газ і тепло. Після хвилі громадських протестів наприкінці минулого та початку поточного року Кабінет міністрів у ручному режимі обмежив тарифи на газ. А в лютому місцева влада змушена була підписати спущений з Києва меморандум, за яким зобов'язалася не вводити в дію нові тарифи на тепло.

Документ передбачає, що теплопостачальні підприємства до кінця опалювального сезону будуть гарантовано отримувати газ, а також їм нададуть відстрочку по оплаті за "блакитне" паливо і компенсують різницю між ринковою ціною газу і тією ціною, яка значилася в тарифах.

З економічної точки зору спонтанне рішення уряду "заморозити" тарифи на тепло вказує на серйозні проблеми

Уряд при цьому пообіцяв, що втрати не "повісять" на органи місцевого самоврядування, для чого з державного бюджету будуть виділені додаткові кошти. Державний холдинг "Нафтогаз України", у свою чергу, повинен розробити і впровадити до вересня довгострокові цінові пропозиції по газу, щоб уникнути значних коливань ціни взимку 2021-2022 років.

Рішення уряду сподобалося бідніючим через коронакризу українцям, для яких оплата "комуналки" стала додатковим важким тягарем.

Однак, з економічної точки зору спонтанне рішення уряду "заморозити" тарифи на тепло вказує на серйозні проблеми, які обов'язково відгукнуться в майбутньому.

Перш за все, потрібно відзначити нездатність Кабміну планувати витрати на перспективу.

В останні роки суспільне невдоволення від зростання комунальних тарифів влади абияк гасили коштом субсидій. У держбюджеті на 2021 рік на них заклали 37 млрд гривень, що на 2,7 мільярда менше, ніж роком раніше.

І хоча прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово запевняв, що грошей на субсидії вистачить усім нужденним, на практиці все виявлялося дещо інакше.

Очевидно, останні теплі зими розслабили чиновників

Очевидно, останні теплі зими розслабили чиновників. І вони вирішили почати економити на субсидіях. Однак, зима 2020 -2021 року виявилася морозною, і урядовий план розв'язання проблеми став розвалюватися.

Підвищений попит призвів до зростання ринкових цін на газ і тепло. До того додалася та обставина, що тарифи вітчизняних тепловиків вже багато років були збитковими, а їх зростання в опалювальний сезон планувалося заздалегідь.

І тут в економіку втрутилася велика українська політика. Тарифам сказали: "стоп", перехід до ринкового тарифоутворення знову відклали.

Але небажання влади розв'язувати питання з тарифами тільки збільшує масштаб проблем, який у вересні в міру наближення нового опалювального сезону знову неприємно спантеличить країну.

Почнемо з того, що меморандум між Урядом, "Нафтогазом" і місцевою владою не захищає теплогенеруючі підприємства.

В економіку втрутилася велика українська політика

Облгази документ не підписували і продовжують шукати правди в судах. Держхолдинг "Нафтогаз" продовжує виписувати пені і штрафи за неоплачений енергоносій.

Показовою є історія в Донецькій області. На початку березня компанії "Донецьктеплокомуненерго" через борги перекрили постачання газу, після чого підприємство змушене було зупинити роботу котелень. Зараз за цим фактом відкрили понад 80 кримінальних справ, а в Раді нацбезпеки і оборони України заговорили про можливу націоналізацію "Донецькоблгазу".

Тобто, меморандум не зупинив жорстких дій щодо учасників ринку. Тому навряд чи варто сподіватися, що той же "Нафтогаз" відмовиться від практики заарештовувати рахунки виробників тепла, якщо ті не розрахуються за борги, що скупчилися за минулі зими.

Варто також нагадати, що держава з січня 2016 року відмовилася від компенсації різниці в тарифах. Такий підхід призвів до того, що перед завершальним опалювальним сезоном борги вітчизняних тепловиків становили вже 16 млрд гривень.

Через чергове політичне рішення відкласти введення ринкових тарифів ця цифра зросте. І зростання буде суттєве, адже зараз збитковість роботи підприємств цієї сфери сягає 40 відсотків.

Щоб зрозуміти приблизний масштаб проблеми, що поглиблюється, візьмемо компанію "Миколаївоблтеплонерго". Новий тариф компанії повинен був скласти 2400 гривень за гігакалорію, але був заморожений на рівні 1480 гривень за Гкал.

Рішення уряду призведе до додаткових втрат за сезон лише цього одного підприємства в 172 млн гривень. Додайте до цієї суми збитки ще близько 350 мільйонів гривень, які виникли в попередні роки через різницю між собівартістю і тарифами.

І мова йде про досить середнього за розмірами підприємство, яке за рахунок активної співпраці зі Світовим банком реконструює свої котельні та мережі, що допомагає зменшувати втрати і коригувати тариф.

Виникають також великі сумніви з приводу обіцяної урядом компенсації тепловикам з держбюджету. Поки немає жодної окремої статті в держбюджеті 2021 року і затвердженої схеми, щоб можна було впевнено говорити про гарантію виділення цих грошей. Тому не варто дивуватися, якщо в підсумку розплачуватися за популізм уряду під гасла про фінансову децентралізацію доведеться місцевій владі.

Вкрай мало для вирішення гострої для регіонів і населення країни проблеми робить і Верховна Рада. Парламентарі поки так і не приступили до розгляду двох законопроектів, які були внесені в Раду ще в минулому році. Серед іншого пропонується списати тепловикам пені та штрафи за прострочені платежі за газ, а також самі борги за спожите "блакитне" паливо.

Вкрай мало для вирішення гострої для регіонів і населення країни проблеми робить і Верховна Рада

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський досі не підписав ухвалений ще в грудні 2020 року закон №2458. Без цього тепловики не можуть укладати публічні договори з населенням і прописувати в них економічно обґрунтовані тарифи.

Якщо так продовжиться і далі, то в наступний опалювальний сезон країна увійде в стані глибокої кризи. У тепловиків просто не буде грошей, щоб закупити газ і електрику для запуску котелень. І це не кажучи про гостру необхідність модернізації та заміни іржавіючих труб, які з початком сезону опалення починають масово рватися, що призводить до періодичних відключень від теплопостачання.

Звичайно, в житті не буває безвихідних ситуацій. Питання лише в ціні. Для цього влада повинна визнати свої помилки щодо штучного стримування тарифів. Крім цього, потрібно розв'язувати проблему раніше накопичених боргів за газ і тепло. Це-16 мільярдів різниці в тарифах за минулі періоди плюс чек за популістські дії цієї зими.

Далі вже можна переходити до запуску обґрунтованих тарифів, без чого підприємства галузі ризикують просто зникнути. Ні в кого немає сумнівів, що ринкові ціни на тепло для більшості населення є непідйомними. Тому державі доведеться збільшувати видатки державного бюджету на субсидії. Також можна знижувати вартість газу шляхом збільшення обсягів видобутку цього палива на території України.

Ні в кого немає сумнівів, що ринкові ціни на тепло для більшості населення є непідйомними

Вкрай важливо, щоб уряд у зв'язці з парламентом, нарешті, почав створювати умови для зростання доходів українців. У такому випадку населення буде оплачувати платіжки за комунальні послуги зі своєї кишені, як і повинно відбуватися в країні з ефективною ринковою економікою.

Влада, нарешті, повинна відійти від популістського підходу до формування тарифів, коли широкі жести столичних чиновників оплачуються з місцевих бюджетів. Але для цього потрібна політична воля.

Дмитро Шварц

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