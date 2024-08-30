За словами радника голови Офісу президента України, нафтопровід припиняє роботу з початку наступного року.

З січня наступного року робота нафтопроводу "Дружба", через який Словаччина, Чехія та Угорщина отримували російську нафту, припиниться. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі НовиниLIVE.

"‎З 1 січня 2025-го припиняє роботу нафтопровід "‎Дружба", – говорить ‎державний діяч.

Михайло Подоляк нагадує, що існує резолюція ЄС, згідно з якою ці країни мають знайти можливості диверсифікувати постачання нафти і припинити транзит через Україну російської сировини.

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Нафтопровід "Дружба" – довідка

"Дружба" є найбільшою в світі системою магістральних нафтопроводів. Її побудували у 1960-ті для доставки нафти до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги: Угорщини, Чехословаччини, Польщі та Німецької Демократичної Республіки.

Маршрут нафтопроводу проходить від міста Альметьєвськ до Брянська, а потім до Мозиря. Після чого він розгалужується на дві ділянки: північна (Білорусь, Польща, Німеччина, Литва та Латвія) та південна (Україна, Чехія, Словаччина, Угорщина та Хорватія).

Транзит російської нафти – що відомо

У липні західні експерти повідомляли, що Київ влаштував Угорщині енергетичну кризу без "Дружби". Через заборону на транзит російської сировини центральноєвропейська країна опинилась перед загрозою відключень електроенергії та дефіциту палива.

Пізніше, у серпні, стало відомо, що угорці вигадали нову схему транзиту російської нафти через українську територію. Втім, навіть якщо її вдасться реалізувати, транспортування сировини стане дорожчим.

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