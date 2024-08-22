Нафтогазова компанія MOL веде переговори про нову схему, де угорська група буде нести відповідальність за транспортування російської нафти через українську територію. Про це з посиланням на голову канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гульяса повідомляє Bloomberg.
"MOL має хороші шанси підписати необхідні угоди", – заявив Гульяс.
Він додав, що це може відбутися на початку осені, але реалізація схеми має свої складнощі.
"З технічної точки зору це означитиме, що транспортування буде дорожчим", – додає угорський високопосадовець.
За підрахунками, якщо MOL візьме на себе транспортування нафти від російсько-українського кордону, це може підвищити ціну на 1,5 долара за барель. Зокрема, через супутні ризики.
Нафтова війна – головні новини
Київ заборонив "Лукойлу" використовувати українську територію у якості транзитного шляху для своєї продукції. Це вдарило, зокрема, по Угорщині – країні, яка не має виходу до моря і залежна в енергетичній сфері від РФ.
Будапешт виставив Києву ультиматум – він пообіцяв блокувати програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру до тих пір, доки Україна не поновить поставки російської нафти.
Також нагадаємо, що Євросоюз не підтримав Угорщину та Словаччину у суперечці з Києвом у питанні постачань російської нафти.