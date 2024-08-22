Раніше "Лукойл" був змушений припинити транзит нафти через Україну.

Нафтогазова компанія MOL веде переговори про нову схему, де угорська група буде нести відповідальність за транспортування російської нафти через українську територію. Про це з посиланням на голову канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гульяса повідомляє Bloomberg.

"‎MOL має хороші шанси підписати необхідні угоди"‎, – заявив Гульяс.

Він додав, що це може відбутися на початку осені, але реалізація схеми має свої складнощі.

Відео дня

"З технічної точки зору це означитиме, що транспортування буде дорожчим", – додає угорський високопосадовець.

За підрахунками, якщо MOL візьме на себе транспортування нафти від російсько-українського кордону, це може підвищити ціну на 1,5 долара за барель. Зокрема, через супутні ризики.

Нафтова війна – головні новини

Київ заборонив "Лукойлу" використовувати українську територію у якості транзитного шляху для своєї продукції. Це вдарило, зокрема, по Угорщині – країні, яка не має виходу до моря і залежна в енергетичній сфері від РФ.

Будапешт виставив Києву ультиматум – він пообіцяв блокувати програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру до тих пір, доки Україна не поновить поставки російської нафти.

Також нагадаємо, що Євросоюз не підтримав Угорщину та Словаччину у суперечці з Києвом у питанні постачань російської нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: