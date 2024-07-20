Захмарні ціни та дефіцит електроенергії можуть вдарити по Угорщині протягом кількох тижнів.

Угорщина намагається уникнути відключень електроенергії та дефіциту палива після того, як Україна ввела часткову заборону на транзит російської нафти через свою територію, пише Politico.

Зазначається, що у такий спосіб Україна намагається придушити ключове джерело доходу для військової каси Кремля. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту поставок у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70%, половина з яких припадає на "Лукойл".

"Українські заходи можуть створити важку ситуацію", – вважає експертка з угорського Центру східних досліджень Ілона Ґізінська. Вона додала, що угорці можуть зіткнутися з захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього за кілька тижнів, якщо не буде знайдено рішення.

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За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, тільки в квітні цього року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ.

Головний дипломат Будапешта Петер Сіярто заявив, що на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим почались переговори щодо пошуку альтернативних поставок російської нафти: "Зараз в Україні нова правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" наразі не здійснює поставки в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням... тому що російська нафта важлива з точки зору нашої енергетичної безпеки", – сказав він.

За словами журналістів, заборона відбувається в умовах загострення відносин між Києвом і Будапештом. Цього тижня президент України Володимир Зеленський критикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за зустріч з Володимиром Путіним у рамках самопроголошеної "мирної місії". Будапешт також наполегливо стримує поставки зброї з Києву.

Східна ворожнеча

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС запровадив ембарго на імпорт російської нафти, що надходить до блоку морем. Але заборона не торкнулась трубопровідних поставок, включно з тим, що надходить трубопроводом "Дружба " до Угорщини, Словаччини та Чехії. Цим країнам дали час, щоб знайти альтернативні джерел постачання.

Українська депутатка Інна Совсун заявила, що Київ взяв справу у свої руки: "Ми чекали понад два роки, поки ЄС, G7 запровадять реальні санкції проти російської [трубопровідної] нафти", – сказала вона, зазначивши, що трубопровід все ще транспортує 200 000 барелів сирої нафти на день.

З огляду на те, що минулого року Москва заробила 180 мільярдів доларів від експорту нафти, "це фактично абсурдно дозволяти їм заробляти ці гроші, транспортуючи цю нафту територією України, якщо ці гроші потім використовуються, щоб нас убити", – додала Совсун.

Також вона натякнула на другорядну мету заборони: скасувати опозицію Угорщини щодо поставок зброї в Україну та вступу Києва до ЄС: "Ми випробували всі дипломатичні рішення, але вони не спрацювали. Тож здається, що ми повинні знайти якісь інші підходи до того, як спілкуватися з ними", – сказала вона

Не тільки Угорщина потрапила в сітку санкцій. Найбільший нафтопереробник Словаччини Slovnaft купує нафту у "Лукойлу". Але речник міністерства економіки країни сказав Politico, що фірма знайшла альтернативу, і поки що "постачання російської нафти до Словаччини не припинено".

Водночас санкції, які змушують оператора київського трубопроводу "Укртранснафта" відхиляти заявки на транспортування контрактної з "Лукойлом" нафти через "Дружбу", наразі не стосуються інших російських нафтових компаній. "Роснефть" і "Татнефть" продовжують транспортувати сиру нафту через територію України.

Частково це пов’язано з тим, що трубопровід продовжує транспортувати неросійську нафту з Казахстану до Німеччини, розповіла український експерт з енергетичної безпеки в аналітичному центрі DiXi Group Олена Лапенко. Але слідом за "Лукойлом" "наближаються санкції проти інших компаній, що видобувають і експортують російську нафту", – передбачила вона.

Угорщина повинна діяти швидко

"Будь-яке тривале припинення поставок змусить регіональних нафтопереробників використовувати свої запаси, скоротити їх і тим часом шукати якогось дипломатичного врегулювання проблеми", – зауважив провідний аналітик сирої нафти розвідувальної компанії Kpler Віктор Катона.

Тепер Будапешт може вести переговори про збільшення імпорту "Роснефті" або збільшити поставки з Хорватії через трубопровід Adria. Угорщина також може вивільнити частину своїх надзвичайних стратегічних резервів, яких вистачить нафти на 90 днів.

Заборона "Лукойлу" на постачання нафти через Україну

Варто зазначити, що у червні 2024 року Київ запровадив санкції, які блокують транзит до Центральної Європи трубопровідної нафти "Лукойлу", найбільшої приватної компанії Москви. Це частково скасувало виняток із Санкцій ЄС щодо постачання російської нафти трубопроводами.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав "незрозумілим і неприйнятним" припинення Україною транзиту нафти російського "Лукойлу" до Угорщини. Він стверджує, що Угорщина знайшла тимчасові рішення для стабілізації постачань, але вони не підходять для довготривалої перспективи і має бути "швидке рішення".

Раніше УНІАН писав, що попри безпрецедентні санкції з боку Заходу, Росія досі фінансує свою військову машину за рахунок надходжень від експорту енергоресурсів.

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