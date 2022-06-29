З 30 червня Україна почне експорт електроенергії в ЄС.

На першому аукціоні з розподілу пропускної здатності в напрямку Румунії НЕК "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт за рекордною ціною.

Про це повідомила прес-служба НЕК "Укренерго" в Facebook.

"Найменша гранична ціна за передачу 1 МВт-год склалася лише в трьох окремих годинах доби та становила від 1,47 тис.грн до 1,68 тис. грн. В інші години ціна коливалася вже від 3 тис.грн/МВт-год до 6 тис. грн/МВт-год (в години вечірнього максимуму споживання електроенергії). У попередні періоди максимальні ціни в години пік в напрямку країн ЄС не перевищували 3 тис. грн / МВт-год", - розповіли в компанії.

Завдяки високому рівню конкуренції на торгах в більшості годин ціна, за якою учасники аукціону викуповували перетин, була значно вище середнього. Мінімальна кількість учасників аукціону на розподіл перерізу в окрему годину доби склала 7 компаній, максимальна – 8 компаній.

Війна в Україні та енергосистема:

З 24 по 26 лютого Україна пройшла перший етап випробування своєї енергосистеми в ізольованому від енергосистем РФ і Білорусі режимі. Після цього планувалося зворотне приєднання, однак після нападу Росії було вирішено цього не робити.

16 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що НЕК "Укренерго" разом з європейськими колегами завершила об'єднання вітчизняної та європейської енергосистем.

8 червня ENTSO-E погодило поетапне розширення експорту української електроенергії до Європи. Тоді відзначили, що для переходу з пробного режиму на постійну синхронізацію і запуску повноцінного експорту електроенергії з України необхідно виконати ряд технічних заходів.

З 30 Червня Україна почне експорт електроенергії в ЄС. На першому етапі пропускна здатність експорту та імпорту буде обмежена обсягом до 100 МВт.

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