Цьогоріч у розвиток газосховищ заплановано 345 млн грн інвестицій / фото УНІАН, Олександр Синиця
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021-2030 роки.
Читайте такожУ Міненерго розповіли про ситуацію на ринку електроенергіїЯк розповіли у прес-службі "Укртрансгазу", загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру підземних сховищ газу у найближчі 10 років складатиме 13,69 млрд грн (без ПДВ).
Цьогоріч у розвиток газосховищ заплановано 345 млн грн (без ПДВ) інвестицій. Планується, що переважно ці кошти спрямовуватимуться на реалізацію таких проектів з модернізації, як:
- реконструкція установки осушення газу на Дашавському ПСГ;
- реконструкція газозбірного пункту Богородчанського ПСГ;
- технічне переоснащення компресорного цеху Пролетарського ПСГ із заміною автоматичної системи газового пожежогасіння газоперекачувальних агрегатів.
фото utg.ua
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