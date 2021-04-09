Сума інвестицій - 13,69 мільярда гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021-2030 роки.

Читайте такожУ Міненерго розповіли про ситуацію на ринку електроенергіїЯк розповіли у прес-службі "Укртрансгазу", загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру підземних сховищ газу у найближчі 10 років складатиме 13,69 млрд грн (без ПДВ).

Цьогоріч у розвиток газосховищ заплановано 345 млн грн (без ПДВ) інвестицій. Планується, що переважно ці кошти спрямовуватимуться на реалізацію таких проектів з модернізації, як:

реконструкція установки осушення газу на Дашавському ПСГ;

реконструкція газозбірного пункту Богородчанського ПСГ;

технічне переоснащення компресорного цеху Пролетарського ПСГ із заміною автоматичної системи газового пожежогасіння газоперекачувальних агрегатів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова