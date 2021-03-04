Глава "Нафтогазу" вважає, що обов'язковий річний продукт з постачання газу населенню необхідно ввести з 1 травня, а не з 1 квітня, як пропонує Вітренко.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв вважає, що ініціатива в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка щодо продажу компанією "Укргазвидобування" газу для потреб населення та теплоенерго за фіксованою ціною з квітня 2021 року до травня 2022 року може призвести до маніпуляцій та корупції на газовому ринку.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

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"Якщо чесно, я здивований, я не до кінця розумію. Якщо план в тому, щоб протягом місяця або за короткий час... я не до кінця розумію, про який обсяг йдеться, але якщо вивести на ринок занадто великий обсяг газу, то це з великою ймовірністю виглядає як маніпуляція", – сказав він.

За його словами, маніпуляції породжують ризики непрозорості, неефективності та потенційний ризик корупції на ринку газу.

Коболєв уточнив, що поки не отримував офіційних документів, пов'язаних з цим питанням, тому не до кінця впевнений, як оцінити план, який пропонує Вітренко.

Глава "Нафтогазу" вважає, що обов'язковий річний продукт з постачання газу населенню необхідно ввести з 1 травня, а не з 1 квітня, як пропонує Вітренко.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом повинна прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

18 січня 2021 року Кабмін встановив з лютого граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

24 лютого 2021 року були оприлюднені березневі тарифи на газ для населення.

26 лютого 2021 року стало відомо про те, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ для теплокомуненерго.

3 березня 2021 року за ініціативою в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка Кабінет Міністрів доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подати на розгляд уряду рішення, якими передбачається зобов'язання для Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" продавати газ для потреб населення та теплоенерго за фіксованою ціною з квітня цього року до травня 2022 року.

Крім цього, передбачається, що компанія "Укргазвидобування", яка входить до групи "Нафтогаз", з квітня 2021 року продаватиме 100% обсягів товарного газу всім учасникам ринку природного газу на умовах не гірше, ніж для групи "Нафтогаз". Також Вітренко зазначив, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" з квітня 2021 року на ринку природного газу буде виконувати роль маркетмейкера щодо торгівлі середньостроковими, на період до двох років, стандартизованими продуктами.

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Автор: Бредіхіна Ганна