Відремонтований енергоблок додав 100 МВт потужності в енергомережу.

Енергетики раніше запланованого терміну відремонтували енергоблок на одній з українських ТЕС.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, поточний ремонт одного корпусу енергоблока вже завершено, що додало до енергосистеми додаткові 100 МВт потужності.

"На одній з ТЕС країни на 9 днів раніше запланованого терміну завершено поточний ремонт одного корпусу енергоблока. Це дозволило додати до енергосистеми додаткові 100 МВт потужності", - йдеться у повідомленні.

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Підготовка енергетики до зими

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який за словами українських посадовців буде проходити в умовах російських атак.

Так, за словами начальниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, росіяни накопичують високоточні ракети для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України восени-взимку.

Військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, попереджає, що майбутньої зими ракетних атак буде дві-три на місяць. Окупанти використовуватимуть весь свій арсенал балістичних та крилатих ракет, проте основний акцент буде зроблений на застосуванні безпілотників.

В "Укренерго" розказали, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Відомо, що енергооб'єкти України мають пасивний та активний види захисту.

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