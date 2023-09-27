Відомо, що енергооб'єкти України мають пасивний та активний види захисту.

Енергосистема України має активний і пасивний захисти, щоб максимально захиститися від обстрілів з боку росіян. Про це під час форуму Forbes "Енергія бізнесу" заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє "Суспільне".

За його словами, для захисту енергооб'єктів України від чергових атак "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

"Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист - ППО, так це і пасивний захист - інженерні укріплення", - повідомив Кудрицький.

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Він додав, що станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему, але без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти".

Минулого року РФ концентрувала зусилля на обстрілі енергоінфраструктури навколо великих міст, тож цього року "Укренерго" готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

"З досвіду минулого року ми бачимо, що ворог часто концентрував зусилля на обстрілі енергоінфраструктури навколо великих міст. І намагався таким чином, очевидно, збільшити обсяг збитку, заподіяного саме цивільному населенню. Просто тому, що в містах сконцентрована більша кількість споживачів електроенергії, критична інфраструктура, теплозабезпечення, водопостачання", - зауважив голова управління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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