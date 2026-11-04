АЕС знизили потужність через російські удари: де найгірша ситуація зі світлом

Найбільш складна ситуація наразі спостерігається в енергосистемі столичного регіону.

Унаслідок масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі атомні електростанції були змушені обмежити обсяги виробництва електроенергії. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі", – зазначив він.

За його словами, російські війська продовжують атакувати об’єкти генерації та підстанції. Станом на ранок російські обстріли призвели до перебоїв з електропостачанням у низці населених пунктів Вінницької, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Харківської та Херсонської областей.

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Найбільших пошкоджень енергетична інфраструктура зазнала у столичному регіоні. У Києві та Київській області оператори систем розподілу змушені запроваджувати мережеві обмеження через пошкодження обладнання.

Аварійні відключення продовжують діяти у Харківській області. Вони пов’язані з пошкодженням обладнання внаслідок попередніх атак і падінням напруги у високовольтних мережах. За словами Некрасова, перехід до планових графіків відключень стане можливим після стабілізації роботи енергосистеми.

"У більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості", – додав перший заступник міністра енергетики.

За даними "Укренерго", планові відключення в Україні застосовуються обсягом до 4 черг – тобто 16 годин на добу.

Росія атакує українську енергетику – останні новини

Раніше в "Укренерго" повідомили про одну з найсерйозніших атак на українську енергетичну систему за весь час повномасштабної війни. Російські війська понад 20 разів завдали прицільних ударів по енергетичних об’єктах, використавши рекордну кількість засобів ураження. Внаслідок обстрілів енергетична інфраструктура зазнала масштабних пошкоджень.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що найсерйозніші перебої з електропостачанням спостерігалися в Київському регіоні та Дніпрі. Ризик тривалих відключень зберігається для Одеси, Харкова та прифронтових областей України.

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