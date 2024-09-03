Це перший випадок за майже два роки, коли імпорт палива з Росії був більшим, ніж з Америки.

Європа імпортувала більше газу з Росії, ніж із США, у другому кварталі 2024 року, відновивши статус-кво, який існував до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Euractiv.

Видання нагадує, що колись Росія була найбільшим постачальником газу в Європу. При цьому коли Кремль припинив постачання газу через вторгнення в Україну, Норвегія посіла перше місце, а за нею йшли США, які збільшили поставки зрідженого природного газу (СПГ), "щоб виручити ЄС".

"У другому кварталі 2024 року ЄС імпортував 12,8 млрд кубометрів природного газу з Росії, що було більше, ніж загальний імпорт з Америки (12,2 млрд кубометрів). Це перший випадок за майже два роки, коли імпорт з Росії був більшим, ніж з Америки", - розповів Бен МакВільямс, співробітник аналітичного центру Bruegel у Брюсселі. Відео дня

Експерт каже, що "зрушення значною мірою викликано зменшенням імпорту американського СПГ за останні кілька місяців. Так, поєднання заповнених газових сховищ – об’єкти ЄС заповнені в середньому на 92,4% – і низького попиту влітку призвело до "нижчих спотових закупівель американського газу".

"Такі країни, як Австрія, Угорщина та Словаччина, пов’язані з постачанням російського газу довгостроковими негнучкими контрактами. Подібного рівня заплутаності немає з американськими постачальниками СПГ, тобто попит відіграє більшу роль", - ідеться у статті.

Автори зазначають, що дві третини російського газу, що імпортується, проходить через український транзит і "Турецький потік", транспортуючи газ безпосередньо до споживачів у країнах ЄС. Остання третина з 12,8 млрд кубометрів транспортується у вигляді охолодженого зрідженого газу переважно до портів Іспанії, Бельгії та Франції.

"Імпорт російського газу дорівнює підтримці російської військової економіки та її війни проти України. Ми повинні продовжувати наполягати на повній забороні постачання російського газу на ринки ЄС і максимально обмежити його ринки в інших країнах світу", — каже Вілле Нііністе, фінський депутат Європарламенту.

Експорт російського газу - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у червні неочікувано зріс експорт російського газу в Європу. Газпром поставив європейським споживачам близько 15,5 млрд куб. м.

Водночас Європа вже не перший рік не є основним покупцем "блакитного палива" у Росії через війну в Україні.

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