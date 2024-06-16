Зазначається, що минулого місяця поставки російського трубопровідного газу і СПГ становили 15% від загального обсягу, а зі США - 14%.

У травні імпорт газу з Росії до Європи вперше майже за два роки перевищив поставки зі США, незважаючи на спроби європейських країн відмовитися від російського викопного палива.

Видання Financial Times пише, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Москва скоротила постачання трубопровідного газу в Європу, і регіон збільшив імпорт СПГ, а основним постачальником стали США. У вересні 2022 року США обігнали Росію як постачальника газу в Європу, і з 2023 року на них припадає приблизно п'ята частина поставок.

Минулого місяця поставки російського трубопровідного газу і СПГ становили 15% від загального обсягу поставок до ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Сербії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії. СПГ зі США склав 14% від загального обсягу поставок у регіон, що є найнижчим показником із серпня 2022 року.

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Відкат стався на тлі загального зростання європейського імпорту російського СПГ попри те, що деякі країни наполягають на санкціях проти російського СПГ.

У середині 2022 року Росія припинила постачання газу трубопроводами, що з'єднують її з північно-західною Європою, але продовжує постачати його через Україну і Туреччину.

У травні на обсяги поставок вплинули разові чинники, зокрема перебої в роботі великого американського підприємства з експорту СПГ, а в червні Росія відправила більше газу через Туреччину напередодні запланованих ремонтних робіт. Попит на газ у Європі також залишається відносно слабким, а рівень запаси в сховищах на рекордно високому для цієї пори року рівні.

Том Марцек-Мансер, голова відділу газової аналітики консалтингової компанії ICIS, зазначив, що "такий поворот навряд чи триватиме довго", оскільки влітку Росія зможе постачати СПГ в Азію Північним морським шляхом. За його словами, це, найімовірніше, призведе до скорочення обсягів постачань до Європи, тоді як виробництво СПГ у США знову зросло.

Цього року також закінчується дія транзитної угоди між Україною і Росією, що ставить під загрозу потоки газу цим маршрутом. Європейська комісія підтримує зусилля з розроблення інвестиційного плану з розширення пропускної спроможності трубопроводів Південного газового коридору між ЄС і Азербайджаном.

Високопоставлений представник ЄС заявив, що поставок за цим маршрутом поки що недостатньо, щоб замінити 14 млрд кубометрів російського газу, який надходив через Україну.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що під час поїздки до Японії вона висловила занепокоєння тим, що СПГ перенаправляється з Європи для задоволення попиту в Азії. За її словами, Токіо і Брюссель створили "систему раннього попередження" для моніторингу нестачі ЗПГ і домовилися, що країни мають вживати заходів з енергозбереження.

"ЄС готовий компенсувати будь-які негативні події, пов'язані з пропозицією або попитом на світових газових ринках. Наші газові сховища залишаються на рекордно високому рівні, а попит на газ стабілізувався на рекордно низькому рівні, скоротившись на 20% порівняно з 2021 роком", - підсумувала Сімсон.

Санкції проти російського СПГ - останні новини

Країни ЄС обговорюють санкції щодо російського СПГ у Європі, але не розглядають можливість повної заборони імпорту.

FT писало, що "Газпром" у найближчі 10 років навряд чи зможе відновити обсяги продажів газу, втрачені через повномасштабне вторгнення в Україну. Експорт до Європи до 2035 року становитиме в середньому 50 млрд-75 млрд кубометрів на рік - майже третину від довоєнного рівня.

Щоб компенсувати збитки від втрати європейського ринку, Росія зосередилася на збільшенні експорту газу в Китай, але це рішення може виявитися менш прибутковим, ніж поставки на європейські ринки.

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