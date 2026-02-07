РФ завозить тисячі мігрантів з Індії та Шрі-Ланки через брак робочої сили, - Bloomberg

Загальна кількість дозволів на роботу в РФ, виданих іноземцям, збільшилася до більш ніж 240 тисяч у 2025 році, це найвищий показник як мінімум з 2017 року.

Росія стикається з найгострішою кризою на ринку праці за останні десятиліття, і російські рекрутери розширюють свою мережу на нові країни. Кремль тепер намагається залучити робітників з Індії, Бангладеш, Шрі-Ланки та Китаю, пише Bloomberg.

За оцінками Росії, до кінця десятиліття її економіці буде потрібно ще 11 мільйонів працівників. Це питання було одним з головних на порядку денному під час грудневого візиту Володимира Путіна до Нью-Делі, коли було підписано угоду про спрощення процедур трудової міграції.

Ще до укладення угоди кількість дозволів на роботу, виданих Росією для громадян Індії, зросла до понад 56 000 минулого року в порівнянні з приблизно 5 000 у 2021 році. Загальна кількість дозволів на роботу, виданих іноземцям, збільшилася до понад 240 тисяч у 2025 році, що є найвищим показником як мінімум з 2017 року. І більша частина зростання кількості іноземних робітників припадає на Індію, Бангладеш, Шрі-Ланку та Китай.

Відео дня

Цього року робітники з Індії та інших країн Південної Азії почали обіймати муніципальні посади, такі як прибирання снігу у великих російських містах, але також влаштовуються на будівельні майданчики, в ресторани та інші міські служби.

В умовах дефіциту персоналу російські компанії тепер більше зацікавлені в залученні працівників, прив'язаних до їхніх робочих місць візами і контрактами, сказала Олена Веляєва, операційний директор московського кадрового агентства "Інтруд". Мігранти з безвізових регіонів, таких як Центральна Азія, набагато частіше змінюють роботодавців.

Бізнес відчуває наслідки

ММК "Норильський нікель", найбільша російська гірничодобувна компанія, рік тому відчувала нестачу близько 10 000 співробітників у Сибіру, що становить приблизно 10% від усієї її чисельності. За словами джерела, знайомого з ситуацією, компанії як і раніше не вистачає декількох тисяч робітників у цьому районі.

"Суднобудівна корпорація Ак Барс", що займається будівництвом цивільних і військових суден, відчуває нестачу 1500-2000 осіб, що є однією з причин роботи підприємства приблизно на половині потужності, заявив генеральний директор Ренат Містахов.

При цьому найм співробітників з Азії часто обходиться роботодавцям дешевше. Кваліфікований індійський електрик може заробляти на 25% менше, ніж пропонують російські рекрутери на аналогічних посадах.

А от роль китайської робочої сили зовсім інша. Більшість громадян Китаю, які отримують робочі візи, працюють на власних виробничих підприємствах або в компаніях, заявив Олексій Маслов, директор Інституту азіатських і африканських досліджень Московського державного університету імені Ломоносова. За його словами, вони в основному зайняті в малому і середньому бізнесі, такому як ресторани, логістика і оптова торгівля.

Трудові мігранти в РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія вербує людей по всьому світу для роботи на заводі зі складання "Шахідів" в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

Згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму "Алабуга Старт" на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу.

Вас також можуть зацікавити новини: