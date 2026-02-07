Україна є ворогом Угорщини, - Орбан

Це, ймовірно, перший випадок, коли угорський прем'єр публічно називає Україну ворогом Угорщини.

Україна є ворогом Угорщини, оскільки лобіює заборону поставок російського газу та нафти в Європу. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан, виступаючи на зустрічі з активістами правлячої партії "Фідес"у місті Сомбатхей.

"Доки Україна це робить, Україна, перепрошую, є нашим ворогом. Україна порушує наші фундаментальні інтереси, постійно вимагаючи та підбурюючи Брюссель до відключення Угорщини від дешевої російської енергії. Той, хто це робить, є не противником Угорщини, а її ворогом", – заявив він.

У своїй промові Орбан також поскаржився, що Брюссель буцімто хоче відправити солдатів в Україну під прапором Євросоюзу.

"Ми не хочемо брати у цьому участь і бачити угорську молодь [на фронті] в Україні. Але це трапляється щотижня - щось, що наближає нас до війни", - сказав угорський прем'єр і припустив, що це "частина плану" Брюсселя по втягуванню у війну проти Росії.

Під час сесії запитань і відповідей один із пересічних угорців запитав Орбана, наскільки є реальною загроза для Угорщини, з огляду на те, що "Україна достатньо непередбачувана країна і ми не знаємо, що може статися в українському конфлікті".

"Ваше запитання стосується того, наскільки стабільною є українська держава, її народ та армія. Тож чи варто нам боятися того, що ситуація вийде з-під контролю і Україна становитиме загрозу для Угорщини з своєю армією, профінансованою грошима ЄС? Відповідь така, що нічого не визначено наперед. У майбутньому Росія може окупувати Україну. Чи це те, чого я не хочу? Я б посперечався", - відповів Орбан.

Інші заяви Орбана

Як писав УНІАН, у грудні Віктор Орбан зробив різку заяву щодо війни в Україні. Критикуючи рішення лідерів ЄС про фінансування України і зокрема ідею використання заморожених російських активів, Орбан заявив, що йому не зовсім розуміє, хто на кого напав у російсько-українській війні, і стверджував, що Європу більше турбує не досягнення миру в Україні, а перемога над Росією.

Ці висловлювання викликали різку реакцію українського МЗС: міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав, що у Другій світовій війні Угорщина так само, як і зараз, опинилася на неправильному боці історії.

