Бурштинська ТЕС зупинила роботу: на Івано-Франківщині можуть ввести жорсткі графіки

В результаті ракетних обстрілів пошкодження ТЕС дуже серйозні.

В результаті атаки росіян Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області отримала сильні пошкодження і зупинила роботу. Про це повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин у Facebook.

"В результаті ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як буде далі, ще ніхто не знає", - сказав він.

Андрієшин розповів, що в Бурштині зараз проблеми з опаленням і водою. Воду планують подавати протягом декількох годин, а теплопостачання відновлять тільки після з'ясування ситуації на ТЕС.

Відео дня

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook заявив, що по всій області можуть почати діяти графіки відключення світла, за якими електропостачання буде доступне тільки 4-5 годин на добу. За його словами, така ситуація може тривати кілька днів.

Росія завдала удару по ТЕС у різних регіонах України - що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 7 лютого російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Зокрема, цілями стали теплові електростанції (ТЕС) в різних регіонах країни.

У ДТЕК повідомили, що в результаті атаки обладнання ТЕС зазнало значних пошкоджень. Це не може не позначитися на тривалості відключень світла.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що ворог завдав удару по генерації Бурштинської ТЕС і Добротвірської ТЕС. Зараз по всій території України застосовані 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а в східних і північних областях - спеціальні графіки екстрених відключень.

Вас також можуть зацікавити новини: