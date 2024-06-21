Навчання в школах можуть розпочинатися з 10 години в зимовий період.

У зимовий період буде запроваджено ряд заходів щодо проведення навчального процесу.

Про це сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України. Він зазначає, що в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах.

"Зокрема, онлайнового навчання в якихось пікових складних періодах", - сказав Лісовий.

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Міністр зазначає, що є два підходи до проведення навчального процесу.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше – в теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові і завершити навчальний рік пізніше", - сказав він.

Лісовий наголосив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10 годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями",- розповів він в парламенті.

Міністр зазначає, що другий блок питань –забезпечення технічними засобами закладів освіти.

"Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30 % закладів освіти забезпечені генерацією, але вона різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, через знищення і пошкодження в результаті обстрілів Росією електростанцій, в державі виникли проблеми з енергопостачанням.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що ситуація з електрикою буде різною залежно від сезону. Взимку 2024/25 українці можуть отримувати п'ять-шість годин електроенергії на день, але все буде залежати від обставин. При цьому зазначив, що наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз, тому що ми будемо розуміти, скільки у нас наявної генерації.

За його словами, взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку. Тут теж все залежить від температури. Чим нижча температура, тим більший рівень споживання буде. Коваленко вважає, що дефіцит генерації може становити 30-35%.

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