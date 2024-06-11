В Україні близько 1,8 мільйона домогосподарств отримують житлові субсидії.

Через зростанням тарифів на електроенергію, розмір житлової субсидії і пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано.

"Щоб мати можливість відновити енергосистему та забезпечити світло в домівках, були підвищені тарифи на електроенергію. У зв'язку з цим звертаємо увагу, що програма житлових субсидій продовжує діяти", - йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що перерахунок субсидій Пенсійний фонд проведе автоматично, і громадянам нікуди додатково звертатись не потрібно. У відомстві нагадали, що субсидія надається, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов’язковий платіж. Розміри ж обов'язкового платежу лишаються незмінними.

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"Тобто фактично ви оплачуватимете стільки ж, скільки платили до збільшення тарифів. Різницю – компенсує держава", - наголосили у міністерстві.

Наразі в країні близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії, середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 грн. Ще 1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Середньорічний розмір пільги на ЖКП становив 1300 грн.

Підвищення тарифів в Україні - останні новини

З 1 червня Кабінет міністрів встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год. Згідно з поясненням Міненерго, це рішення вимушене і необхідне для того, щоб країна не лишилася без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему.

Народний депутат та перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, що після підняття ціни на електроенергію для населення в Україні можуть підняти тариф на холодну воду.

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