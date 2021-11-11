Інформацію про це прокоментував голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Станом на 10 листопада 10 з 12 українських ТЕС не мають у себе в запасі мінімальні обсяги вугілля.

Про це сказано у відповідних даних Міністерства енергетики.

Гарантовані (мінімальні) запаси вугілля не були дотримані на шести ТЕС групи ДТЕК: Курахівській, Ладижинській, Добротвірській, Бурштинській, Запорізькій та Придніпровській.

Крім них, не мають гарантованого обсягу три ТЕС "Центренерго" (Зміївська, Трипільська, Вуглегірська), а також Слов'янська ТЕС Донбасенерго.

Необхідні запаси є лише у розпорядженні Луганської та Криворізької ТЕС.

Інформацію про це прокоментував голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Дотримання гарантованих запасів - це не "плани", це одна із умов ліцензійної діяльності, яка безумовно має виконуватися, це правило, обов’язкове до виконання кожною законопослушною компанією", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну. Крім того, РФ заблокувала постачання вугілля в Україну з Казахстану.

Раніше, 21 жовтня, російська компанія "Інтер РАО" скасувала аукціон з продажу електроенергії, в якому планували взяти участь українські компанії.

Автор: Олег Давигора