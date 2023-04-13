Окупанти намагалися приховати це від експертів МАГАТЕ.

Біля машинної зали 4-го енергоблоку окупованої Запорізької атомної електростанції вибухнула російська міна.

"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна", - повідомляють у Telegram-каналі "Енергодар".

Звуки вибуху почули українські атомники, які працюють на станції. Водночас окупанти намагалися "заспокоїти" їх, а також приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

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ЗАЕС в окупації: що відомо

Запорізька атомна електростанція та територія навколо неї повністю контролюються російськими військами з березня 2022 року. У Держатомрегулюванні повідомляли, що вони перетворили ЗАЕС на військову та ремонтну базу.

За даними Центру нацспротиву, працівників станції змушували отримувати російські паспорти у катівнях. Крім того, на станції перебувають представники російської корпорації "Росатом".

У вересні на станцію прибувала місія МАГАТЕ, деякі з еспертів залишилися там на постійній основі. Згодом їх замінили інші.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі нещодавно заявив, що станцію вже неможливо захистити, оскільки в цьому районі значно збілишилася кількість військ.

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