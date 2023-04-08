Новий паркан російські загарбники облаштовують на підходах до адміністративної будівлі Запорізької АЕС.

Російські окупанти встановлюють додатковий паркан , щоб огородити під'їзди до ЗАЕС, фактично розширюючи закритий периметр навколо Запорізької атомної електростанції.

"Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки", - йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Так, рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту: перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адміністративної будівлі станції. Для цього вони вже почали рити землю.

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"Тому маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти. Таким чином рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - наголошується в повідомленні.

У компанії підкреслили, що ЗАЕС належить Україні, і "жодні паркани не завадять повернути станцію під контроль держави та законного оператора - "Енергоатома".

Захоплення Росією Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі після візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію повідомив, що її більше неможливо захистити.

7 квітня "Енергоатом" повідомив, що напередодні увечері окупанти в масках вдерлися до одного з приміщень тимчасово окупованої ЗАЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Їх вивезли у невідомому напрямку.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що чим довше триватиме російська окупація Запорізької атомної станції, то більшою буде загроза безпеці України, всієї Європи та світу.

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