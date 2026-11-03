Ціни на нафту різко змінилися після удару США по іранському острову

Ситуація змінилася кардинально, вказують аналітики.

У вівторок, 3 листопада, ціни на нафту зросли майже на 2 долари після того, як США завдали удару по іранському острову Кешм, а чиновник з Тегерану заявив, що угода про припинення війни ще далека. Це посилило побоювання щодо ескалації військових дій та зростання ризиків для поставок енергоносіїв, пише Reuters.

Вранці ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,6 долара, або 1,66 % – до 98,06 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,84 долара, або 1,76 % – до 106,61 долара за барель.

Обидва еталонні сорти нафти в понеділок, 2 листопада, подешевшали більш ніж на 7%, оскільки переговори між представниками Ірану та Катару породили надії на припинення американо-ізраїльської війни з Іраном, які незабаром розвіялися.

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2 листопада американський посадовець повідомив, що США завдали удару по іранському острові Кешм. Деякі офіційні особи охарактеризували ці дії як оборонні, спрямовані на те, щоб завадити Ірану атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці.

У вівторок високопоставлений іранський чиновник заявив, що обидві країни далекі від укладення угоди про припинення війни, і що Тегеран не прийме "надмірних вимог" Вашингтона.

Зростання напруженості знову додало певну "премію за ризик" до ціни на нафту, вказують аналітики. Загалом ризик перебоїв у постачанні продовжує підтримувати ціни на високому рівні.

"Саме тоді, коли ринки почали закладати в ціни сценарій дипломатичного врегулювання, це нагадування про триваючі військові дії кардинально змінило ситуацію", – заявив головний ринковий аналітик компанії KCM Trade Тім Вотерер.

Наприкінці жовтня ціна на нафту марки Brent досягла найвищого рівня за останні шість місяців на тлі побоювань, що конфлікт може знову загостритися після проміжних виборів у США.

Ціни на пальне – головні новини

Угода президента США Дональда Трампа з РФ щодо постачання російського дизельного пального на американські ринки не призвела до зниження цін. Навпаки, вартість дизеля зросла з 6,28 долара за галон (75,53 гривні за літр) до 6,35 долара за галон (76,37 гривні за літр).

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, як того вимагає американський президент Дональд Трамп, – але лише на той термін, на який США забезпечать її ракетами Patriot для захисту.

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