Запропонована ціна блакитного палива для населення становитиме 6,33 грн за куб. м.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що обслуговує близько 2,5% населення, залишила ціну на газ у грудні на рівні листопада - 6,33 грн за куб. м.

Згідно з повідомленням компанії у Facebook, ціна в грудні в рамках пакету "Місячний" складе 6,33 грн/куб. м, а в рамках пакету "Річний" – 6,45 грн/куб. м.

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Ціни вказані з ПДВ, без урахування вартості розподілу.

"Грудневі ціни на газ для клієнтів ДК "Нафтогаз України" залишаються незмінними, оскільки на ринку для цього сформувалися сприятливі умови", - сказано в повідомленні.

Хронологія подій

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу. Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСЗ) держкомпанії НАК "Нафтогаз України".

За даними держкомпанії "Нафтогаз" займає близько 2,5% обсягів поставок газу населенню та обслуговує близько 300 тисяч споживачів.

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Автор: Бредіхіна Ганна