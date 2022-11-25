У Харкові та області відновили електропостачання для 70% споживачів.
Як зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram, без світла залишаються сотні тисяч людей.
"У Харківській області та Харкові вже заживили електроенергією майже 70% споживачів", – написав Синєгубов.
Глава ОВА також додав, що без електроенергії в Харкові залишаються ще близько 150 тисяч осіб. В області чекають на підключення електроенергії близько 300 тисяч людей.
Ситуація з електроенергією в Україні
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація з електрикою залишається складною майже у всіх регіонах, але найважче поки в столиці і 15 областях.
Станом на 17:20 24 листопада 70% житлового фонду Києва знаходилося у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання у всіх районах столиці відновлено.
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ситуація в енергосистемі в Україні в цілому складна, але контрольована. Він зазначив, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії, яка надходитиме до столиці.