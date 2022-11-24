Наразі в Україні запущено 4 тис. 362 "Пунктів незламності" у більшості регіонів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, але найважче поки в столиці та 15 областях.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи – поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання та зв’язок. Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою. Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло", - розповів він.

Відео дня

За словами Зеленського, ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах.

"Але все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам. Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах", - сказав глава держави.

Він наголосив, що наразі енергетики, комунальники, бізнес – усі виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло.

На думку президента, це загальнонаціональне завдання, а Україна й у цьому працює максимально об’єднано.

Зеленський також подякував Держслужбі з надзвичайних ситуацій і всій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі "Пунктів незламності".

За його словами, загалом наразі запущено 4 тис. 362 пункти в більшості регіонів.

"І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком. Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших Пунктів незламності. Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на об'єктах ДСНС. Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов’язково допоможіть їм у цих умовах", - закликав глава держави.

Атака РФ по енергетиці України: деталі

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

Станом на 17:20 24 листопада 70% житлового фонду Києва перебуває в режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання в усіх районах столиці відновлене.

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