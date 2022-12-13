Україна потребує підтримки для закупівлі близько 2 млрд. кубометрів газу.

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури України, як ті, що направляє МАГАТЕ на українські АЕС.

Про це Зеленський сказав, виступаючи на першій конференції "Солідарні з українським народом", яка відбувається сьогодні у Парижі.

"Під час конференції "Солідарні з українським народом" сказав про конкретні речі, які потрібно узгодити, і які не тільки допоможуть Україні вистояти взимку, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу – Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей", - зазначив президент.

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По-перше, Україна потребує кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

"Друге. Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Третє. За аналогією зі спостережними місіями МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону", - наголосив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна потребує підтримки для закупівлі близько 2 млрд. кубометрів газу.

Іншим практичним результатом цієї конференції, як сказав президент, могла би стати домовленість про фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України.

"І шосте. Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм, який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору. Коли буде гарантовано енергостійкість України на увесь цей зимовий період – буде гарантовано й те, що Росії не допоможуть жодні удари, жодні блекаути, жоден пошук зброї десь там в Ірані чи інших місцях. Росії доведеться думати – як зупинити агресію", - сказав Зеленський.

Допомога Україні від партнерів: деталі

2 грудня Шмигаль заявив, що Україна очікує сотні трансформаторів і десятки тисяч генераторів, які мають прибути та полегшити ситуацію з енергозабезпеченням, що виникла внаслідок російських ракетних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

9 грудня він повідомив, що Україна почала отримувати генератори від міжнародних партнерів. Допомога вже надійшла з Бельгії, Франції, Норвегії в рамках ініціативи "Генератори надії".