Знеструмлена частина Білопільської громади.

Російські окупанти знову обстріляли Сумську область. Внаслідок цього без світла залишилися багато людей. Знеструмлено частину Білопільської громади.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина Білопільської громади. Без світла лишається 2151 абонент, станом на 18:00", - сказано в повідомленні.

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Обстріли Сумщини: що відомо про ворожі "прильоти"

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти щодня обстрілюють Сумщину. Вчора російські окупанти обстріляли область вісім разів. Сумська область постійно знаходиться під ворожими ударами, 14 жовтня РФ атакувала чотири громади.

Проте ЗСУ дають ворогу гідну відсіч. У Генштабі розповіли про втрати окупантів упродовж доби та повідомили, що наші підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник супротивника.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад двадцять ударів. Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА", - зазначається у повідомленні.

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