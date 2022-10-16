Так, за день в області було 8 обстрілів з артилерії та мінометів - 104 приходи та 1 авіаудар - 6 ракет.

Сьогодні російські окупанти вісім разів обстріляли Сумську область.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, за день в області було 8 обстрілів з артилерії та мінометів - 104 приходи та 1 авіаудар - 6 ракет.

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"Білопільська громада: з 8:15 ранку русня почала бити з міномету: 26 прильотів протягом години. Трохи згодом - ще 2 міни. Шалигінська громада: 10 мін близько 10 ранку. Великописарівська громада: ближче до опівдня, з ворожого гвинтокрилу МІ-8 росіяни випустили 6 ракет. Краснопільська громада: опівдні росіяни з безпілотника скинули вибуховий пристрій на одне із сел громади. О 16 годині почалися арт та мінометні обстріли різних територій громади: 22 та 8 прильотів зі ствольної артилерії та 35 мін. Есманська громада: після 13 години 3 міни з території РФ", - заявив Живицький.

Також він уточнив інформацію щодо ранкових обстрілів. За його словами, детальна інформація по Білопільській громаді врахована у цьому зведенні.

"Щодо попередньої інформації по Річківській громаді: вогонь ворога зачепив ще й території Миколаївської сільської громади. Усього було 5 прильотів зі ствольної артилерії. В усіх випадках - попередньо, без жертв та руйнувань", - зазначив очільник ОВА.

Обстріли Сумщини російськими окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини: Білопільську, Ворожбянську, Зноб-Новгородську та Великописарівську.

Уночі на 14 жовтня російські окупанти вдарили з реактивної артилерії по Дружбівській громаді Сумської області.

9 жовтня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що біля місцевого магазину у Миронівській ОТГ, що на Сумщині, загинула людина внаслідок атаки з безпілотника.

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