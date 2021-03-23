У НАТО не ухвалювали рішення щодо російського газопроводу, оскільки для цього необхідний консенсус усіх 30 країн-членів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу мають розбіжності щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це Столтенберг повідомив на прес-конференції у Брюсселі після першого дня засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбувається 23-24 березня.

"Існують різні погляди в НАТО щодо проекту "Північний потік-2". Такий стан справ вже існує впродовж кількох років. Не лише Сполучені Штати, але й також деякі інші союзники критично ставляться, однак усі країни-члени мають розбіжності в думках", - зазначив Столтенберг.

"Реальність полягає у тому, що оскільки НАТО спирається на консенсус, то не ухвалювало рішення щодо "Північного потоку-2". Ми зосереджуємо увагу на тому, як ми можемо збільшити рівень диверсифікації поставок (енергоресурсів) і вирішити питання безпеки енергетичних поставок, але ми не маємо жодної позиції щодо "Північного потоку-2", - сказав генсек Альянсу.

За його словами, він завжди цінує, коли країни-члени НАТО можуть узгодити єдину позицію.

"Водночас я також переконаний, що НАТО впродовж багатьох років довело, що ми здатні продовжувати зберігати відданість нашому ключовому завданню - обороняти і захищати один одного, попри факт, що інколи бувають розбіжності, як для прикладу ми це бачимо стосовно "Північного потоку-2", - додав Столтенберг.

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Газопровід "Північний потік-2": що відомо

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній уже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

Lержсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи і має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.

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Автор: Віталій Саєнко