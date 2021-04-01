В уряді Німеччини закликали запровадити мораторій на добудову російського газопроводу "Північний потік-2".
З такою ініціативою виступив координатор трансатлантичного співробітництва при уряді ФРН, депутат бундестагу Петер Баєр, повідомляє DW з посиланням на WirtschaftsWoche.
"Цей проект – це серйозна перешкода для нового старту трансатлантичних зв’язків", – сказав він.
Також Баєр порадив враховувати ставлення США до проекту "Північний потік-2" і додав, що американці чекають від Німеччини не лише зміни риторики, а й відповідних дій.
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Газопровід "Північний потік-2": що відомо
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90%.
- США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.
- 7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 18 компаній уже відмовилися від участі в проекті або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.
- 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" суперечить енергетичній безпеці Європи і має потенціал підірвати інтереси України, Польщі та інших країн.
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