До кінця цього тижня відвантаження нафтопродуктів відновиться в повному асортименті і звичайних обсягах.

Оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу приватна компанія "Укртатнафта" відновила подачу нафтової сировини на потужності з первинної переробки нафти і скоро відновить відвантаження продукції споживачам.

Про це повідомила прес-служба компанія.

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"Сьогодні, 22 листопада, всі виробничі установки вийшли на звичайний технологічний режим. З завтрашнього дня почнеться відвантаження товарної продукції споживачам", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вже до кінця цього тижня відвантаження нафтопродуктів відновиться в повному асортименті і звичайних обсягах.

Пожежа:

13 листопада в м. Кременчук Полтавської області на території ПАТ "Укртатнафта" сталося загоряння нафтопродуктів. Жертв і постраждалих не було.

Пожежа призвела до порушення графіка відвантаження нафтопродуктів замовникам.

Автор: Ганна Бредіхіна