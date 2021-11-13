Пожежа почалася після того, як з печі підігріву вилилися нафтопродукти.

У місті Кременчук Полтавської області на території ПАТ "Укртатнафта" сталося загоряння нафтопродуктів. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні о 11:25 у м. Кременчук на території ПАТ "Укртатнафта" в результаті розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів, без подальшого горіння. Однак у середині печі підігріву нафтопродуктів сталося загоряння нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.

О 11:55 загоряння було локалізовано, а ліквідовано - о 17:09.

Для охолодження печі від ДСНС було залучено 32 особи та 7 одиниць техніки.

Зазначається, що підприємство працює у штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, на складі Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ), ситуацію з яким визнано надзвичайною, загорілася сірка. При цьому раніше, в липні в передмісті Одеси затримали 5 осіб під час крадіжки майна НПЗ, а ввечері 12 серпня на території заводу невідомі підпалили шість автомобілів.

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Автор: Тамара Отовська