Раніше секретар РНБО допустив, що "Донецькоблгаз" може повернутися в "державну сферу управління".

Рада національної безпеки і оборони України застосувала повний комплект санкцій до двох гонконзьких компаній, що володіють 49,9% акцій "Донецькоблгазу".

Про це на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО заявив її секретар Олексій Данілов.

"Дві компанії з Гонконгу, які є власниками 49,9% акцій "Донецькоблгазу", які на попередньому засіданні Ради національної безпеки і оборони розглядалися, також потрапили під повний комплект санкцій, що є в нашій країні. Ми не можемо допустити, щоб компанії з Гонконгу подавали тепло і маніпулювали таким чином, що зупинили постачання газу на частину Донецької області", - сказав він.

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Після попереднього засідання РНБО Олексій Данілов допустив, що "Донецькоблгаз" може повернутися в "державну сферу управління".

Тоді РНБО розглядала дії "Донецькоблгазу", який 6 березня припинив постачати газ "Донецьктеплокомуненерго" - постачальнику тепла в Донецькій області.

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Автор: Дмитро Шварц