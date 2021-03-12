Правоохоронці встановили, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, підконтрольні громадянину України, який перебуває на території РФ.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування щодо вчинення посадовцями приватного акціонерного товариства "Донецькоблгаз" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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Правоохоронці встановили, що власниками ПАТ "Донецькоблгаз" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, підконтрольні громадянину України, який перебуває на території Російської Федерації.

При цьому акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та притягнення їх до відповідальності.

Що передувало

6 березня ПАТ «Донецькоблгаз» на своєму сайті заявило, що НАК «Нафтогаз України» зупинила постачання природного газу комунальному підприємству «Донецьктеплокомуненерго» через борги.

Своєю чергою, група «Нафтогаз» закликала «Донецькоблгаз» припинити порушення «Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам», скористатись досвідом інших регіонів та відновити постачання газу «Донецьктеплокомуненерго» та, відповідно, подання тепла споживачам.

В «Нафтогазі» заявили, що місцевий постачальник тепла протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і, в порушення законодавства України, не здійснював оплати за його споживання. Як стверджують в компанії, це призвело до накопичення боргу в 1,5 млрд грн та зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон.

Крім того, в НАК «Нафтогаз України» зауважили, що «Донецьктеплокомуненерго» - не єдиний постачальник тепла, який порушує закон та не розраховується за газ державної компанії.

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Автор: Наталя Нічишина