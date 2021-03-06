Своєю чергою, група «Нафтогаз» закликала «Донецькоблгаз» скористатись досвідом інших регіонів та відновити постачання газу «Донецьктеплокомуненерго».

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зупинила постачання природного газу комунальному підприємству «Донецьктеплокомуненерго» через борги.

Про це повідомила прес-служба ПАТ «Донецькоблгаз» на своєму сайті.

«ПАТ «Донецькоблгаз» інформує, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго», як постачальник тепла для Донецької області, залишилось без постачальника природного газу через борги перед АТ «НАК «Нафтогаз України». Тому за законодавством ПАТ «Донецькоблгаз» з суботи (06.03. 2021 р.) зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП «Донецьктеплокомуненерго», згідно з приписами Кодексу газорозподільчих систем», - повідомила прес-служба.

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Як повідомили в компанії, «Донецькоблгаз» завжди стоїть на захисті інтересів жителів Донецької області, але дії «Донецьктеплокомуненерго» та «НАК «Нафтогаз України» змушують діяти згідно з законодавством з метою недопущення завдання державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн грн на місяць.

Своєю чергою, група «Нафтогаз» закликала «Донецькоблгаз» припинити порушення «Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам», скористатись досвідом інших регіонів та відновити постачання газу «Донецьктеплокомуненерго» та, відповідно, подання тепла споживачам.

Згідно з повідомленням прес-служби «Нафтогазу», місцевий постачальник тепла справді протягом опалювального сезону збільшував заборгованість за спожитий газ і, в порушення законодавства України, не здійснював оплати за його споживання.

«Це призвело до накопичення боргу в 1,5 мільярда гривень та зняття постачальника з реєстрів ПСО, як того вимагає закон. Необхідність надсилання відповідного повідомлення та його формулювання також диктує закон, який група «Нафтогаз» суворо виконує. При цьому заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала», - сказано в повідомленні.

Також «Нафтогаз» закликає місцеву владу втрутитись в ситуацію навколо постачання газу «Донецьктеплокомуненерго»

Пресс-служба також зауважила, що «Донецьктеплокомуненерго» - не єдиний постачальник тепла, який порушує закон та не розраховується за газ державної компанії.

«Розв'язання цієї проблеми є критично важливим також для наповнення державного бюджету, і група «Нафтогаз» наполегливо працює над пошуком розв'язання проблеми», - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, в лютому уряд досягнув угоди з місцевою владою про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуться в цьому опалювальному сезоні. Меморандумом передбачається, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримають газ для виробництва тепла та поставки його в будинки громадян протягом всього опалювального періоду 2020-2021 років.

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Автор: Павло Степанець