Якщо під час аудиту буде виявлено порушення при виконанні ліцензійних умов, то такі дозволи будуть законно повертатися народу України.

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення провести аудит усіх дозволів, які було видано на видобуток надр у країні за період з 1994 року.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

«Ухвалено рішення: упродовж короткого проміжку часу буде проведено аудит усіх без винятку дозволів, які видавалися, починаючи з 1994 року. Буде публічна інформація щодо кожного дозволу, де він знаходиться фізично, на території якої громади, всі бенефіціари, всі власники всіх свідоцтв, буде надано інформацію для безпосередньо громадян України», - сказав він.

За його словами, якщо під час аудиту буде виявлено порушення при виконанні ліцензійних умов, то такі дозволи будуть законним способом повертатися народу України.

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Також він зазначив, що РНБО застосувала санкції щодо таких компаній: «Геоконнект», «Глобалгеоінвест», «Транссетгео», «Геопост», «Геовертикаль», «Геотаргет», «Надрапрайд», «Геофорс», «Геостенс», «Надравестгруп», «Бестойл компані», «Надра простір», «Інфогеотренд», «Еджін марка», «Екогазальянс», «Епівал енерджі», «Юноліт ойл», «Профінафт», «Бестгеотек».

«Щодо цих 19 компаній застосовано максимальний тип санкцій, який може застосувати наша країна, які може застосувати РНБО», - сказав Данилов.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні голова Державної служби геології і надр України повинен був зачитати звіт щодо ситуації, яка є в країні щодо надрокористувачів.

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Автор: Дмитро Шварц