Саудівська Аравія збирається оголосити про своє рішення на черговій зустрічі ОПЕК+.

Саудівська Аравія планує в найближчі місяці збільшити виробництво нафти в умовах, коли ціни на неї ростуть.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

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Саудівська Аравія збирається оголосити про своє рішення на черговій зустрічі ОПЕК+ в березні, а нарощування видобутку почнеться не раніше квітня.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, у другому півріччі відновлення попиту на нафту випередить виробництво, що призведе до скорочення її запасів і може також підвищити ціни на нафту. Як пише WSJ, інші країни-виробники нафти можуть також відійти від прийнятих ними раніше зобов'язань щодо скорочення видобутку, проте навряд чи це відбудеться відразу після Саудівської Аравії, оскільки вона скорочувала видобуток активніше за інші країни.

Що цьому передувало

На початку січня 2021 року Саудівська Аравія оголосила про рішення скоротити видобуток нафти в лютому і березні на 1 млн барелів на день.

Ціни на нафту у 2021 році

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.

4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.

Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.

17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).

18 лютого 2021 року нафта марки Brent досягла $65 за барель на біржі ICE.

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Автор: Олена Коваленко